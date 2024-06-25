生死決戰　丹麥穩嗒私房塞

另一場歐國盃C組尾場生死戰，丹麥硬撼塞爾維亞。塞爾維亞為出線今場非勝不可，但焗攻反而益晒擅打反擊嘅丹麥，加上近年交手食住塞軍，讓球盤丹麥讓平半冇有怕，一於捧上盤。（Now 619周三凌晨3時直播）

塞爾維亞射手啞晒火

首先講講C組形勢，丹麥依家與斯洛文尼亞同得2分，落後榜首英格蘭2分，塞爾維亞只得1分包尾。雖然形勢緊湊，但塞爾維亞係最蝕底，如果今仗打和累積得2分，要爭4支最佳第3名嘅機會非常渺茫，因此今仗必須贏波，手握4分仲有價講，不過塞軍最叻嗰瓣高空轟炸，今屆都發揮唔到，頭兩輪入得1粒，尤其係上輪對住「兄弟兵」斯洛文尼亞，要去到補時先靠後備入替嘅盧卡祖域追成1比1，杜辛華荷域、阿歷山大米祖域等前鋒都忘帶射門鞋，火力欠銳仲要強攻，不宜高估。

另邊廂，丹麥頭兩輪都係打和1比1，不過從上場對英格蘭可見，丹麥早早落後下未有懼色，更加壓住「三獅兵團」嚟攻，最終只係打和有啲唔抵，但反映出佢哋表現唔差。相比起首次以塞爾維亞名義出戰歐國盃嘅對手，丹麥經驗豐富得多，呢支北歐球隊上屆更殺入4強，何況雙方近3次交手，丹麥全部贏晒之餘，都至少贏兩球，擺明格食格，上盤咪錯過。