E組有默契波 和波攜手出線你信唔信？

歐國盃分組賽就快踢晒，形勢最複雜嘅E組，原來都唔算複雜，仲好大機會出現「默契波」，斯洛伐克對羅馬尼亞。事關只要兩隊打和，就肯定可以攜手出線16強，現時馬會足智彩嘅和波賠率低見2.09倍，你會唔會玩番多少？

現時E組4隊都係1勝1負各得3分，羅馬尼亞排榜首，斯洛伐克排第3，只要今場打和，兩隊各得4分，羅馬尼亞排榜首定第2，要視乎另一場比利時對烏克蘭嘅賽果而定，至於斯洛伐克，就肯定能夠以小組第3出線。

喺咁嘅背景之下，真係諗唔到有咩理由要兩隊搏命，更何況佢哋係東歐兄弟，近4次交手3次打和，所以今場比賽動力真係冇乜，羅馬尼亞主帥愛德華伊奧丹尼斯古嘅賽前目標，就係晉級16強，依家目標就在眼前，斯洛伐克領隊係意大利嘅卡桑拿，球隊出線在望，自然知點做。

今場除咗和波低至2.09倍，其他投注項目都值得留意，半場和有1.57、入球大細中位數壓低至1.5球，入球細係高水嘅2.13，波膽0:0賠率只得3.9倍，半全場「和和」只得2.64。

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