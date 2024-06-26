奧地利贏荷蘭奪首名　法國跌入危險賽區

周三凌晨(26日)歐國盃D組最後一輪，法國對波蘭，荷蘭對奧地利。法國王牌射手基利安麥巴比首仗鼻樑受傷極速康復，今場戴面罩上陣，並憑佢射入12碼領先，不過其後羅拔利雲度夫斯基12碼扳平，最終踢成1比1，奧地利爆大冷3比2贏荷蘭奪小組首名，法國僅以次名出線跌落危險賽區，同區有葡萄牙、德國同西班牙，硬仗連場。

「高盧雞」今場收起馬古斯杜林，基沙文亦做後備，改派巴特利巴高拿夥拍基利安麥巴比；已提前出局嘅波蘭作出5個變動，史高盧比斯基取代施捷斯尼把關，隊長羅拔利雲度夫斯基今屆賽事首場正選披甲。

法國率先搶攻，迪奧靴南迪斯、奧士文尼迪比利都有入波機會，但過唔到史高盧比斯基十指關，波蘭亦有反擊機會，羅拔利雲度夫斯基走空位頭槌攻門，但過唔到法國守將攔截，完半場前基利安麥巴比近門快射，被史高盧比斯基及時擋出，半場互無紀錄。

化身「面罩俠」嘅基利安麥巴比積極尋找入波機會，下半場再開，左路起右腳熨遠柱死角，但被史高盧比斯基捉到路撲出，戰至56分鐘，奧士文尼迪比利博到12碼，基利安麥巴比主射破網，法國領先1比0。

法國入波後放慢嚟踢，波蘭反擊，羅拔利雲度夫斯基又有起腳機會，但貼柱出界，其後波蘭博得12碼，羅拔利雲度夫斯基主射被撲出，不過法國門將邁治蘭犯規判重射，之後「羅拔佬」冇甩拖，為波蘭79分鐘扳平1比1完場。

同時間舉行嘅荷蘭對奧地利上演入球騷，開賽僅6分鐘荷蘭就有回防嘅唐耶爾馬倫擺烏龍落後0比1，下半場47分鐘加普為荷蘭追和1比1，但洛文奴舒密特59分鐘頭槌破網，奧地利59分鐘領先2比1，迪比於75分鐘追和2比2，5分鐘後奧地利憑沙比薩建功，最終以3比2擊敗荷蘭奪首名出線，荷蘭輸波後亦以第3名晉級。