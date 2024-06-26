英格蘭和波首名出線　爭標有條「黃金之路」

周三(26日)凌晨歐國盃C組，賽前已穩奪出線權嘅英格蘭，繼續大踢「悶蛋足球」，同斯洛文尼亞打和0比0，英格蘭3戰取得1勝2和有5分，獲得小組首名，進入淘汰賽「舒適區」，決賽之前可以避開4大勁旅德國、西班牙、葡萄牙、法國，爭標有條「黃金之路」。

英格蘭領隊修夫基今場對正選人腳作出1個變動，用干拿加歷查代替近期表現備受批評嘅阿歷山大阿諾特，但「三獅兵團」整體演出依舊沉悶，面對斯洛文尼亞嚴密防守，顯得老鼠拉龜，無從入手，雖然布卡約沙卡曾經射門入波，但傳波嘅菲爾科頓越位在先，被判入波無效。

其後菲爾科頓主射罰球，被斯洛文尼亞門將奧比歷撲出，捷比亞左路傳中，哈利卡尼近門失機，上半場互交白卷。

換邊之後，英格蘭立即作出調動，用19歲新星明奈入替干拿加歷查，但戰局仍然冇改變，「三獅兵團」即使佔上風，但具威脅攻門欠奉。戰至70分鐘，上季英超入22球嘅高爾彭馬後備上陣，佢有1次起腳，但被門將奧比歷接實，最終打和0比0，斯洛文尼亞和波亦夠分出線。

英格蘭獲得C組首名晉身16強之後，將會對D或E組第3名，最重要係進入淘汰賽下線「舒適區」，決賽之前可以避開4大勁旅德國、西班牙、葡萄牙、法國。

同組另1場，丹麥同塞爾維亞打和0比0，丹麥獲得出線權。