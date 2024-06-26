丹麥、斯洛文尼亞排名之分　全因1張黃牌

丹麥同斯洛文尼亞在分組賽交手踢成1比1。(Getty Images)

歐國盃C組踢完3輪賽事，出現一個奇景，第2、3位丹麥、斯洛文尼亞分數、對賽成績，得失球數字完全一樣，最終決定排名因素，原來係斯洛文尼亞助教路華高域首仗衰多口攞黃牌，令斯軍黃牌總數比丹麥多1張，輸「紀律分」排第3位。不過，丹麥獲得次名，未必有着數，因為16強將遇上主辦國德國，肯定難踢。

根據賽制，決定小組排名準則，球隊同分先計對賽得分，跟住計對賽淨得球，對賽總入球，如果一樣再計小組淨得球、總入球。若然以上數據都相同，而兩隊又係同一場交鋒，就會互射12碼，如非同場交鋒，或者涉及3支或以上球隊，就會計「紀律分」，黃牌1分，紅牌3分，以較少「紀律分」球隊獲得較高排名。如果「紀律分」都一樣，就要計外圍賽成績。

今次C組情況，榜首英格蘭有5分，丹麥、斯洛文尼亞同樣有3分，雙方對賽踢成1比1，小組淨得球都係0球，總入球都係2球，由於兩隊並非最後1場分組賽交手，唔可以互射12碼，惟有計「紀律分」，丹麥、斯洛文尼亞球員同樣攞咗6張黃牌，但斯洛文尼亞助教路華高域首場分組賽因為抗議，被球證出示黃牌，最終令斯洛文尼亞計「紀律分」輸畀畀丹麥。

不過，就算唔計路華高域嘅黃牌，兩隊去到計外圍賽成績，丹麥仍然贏斯洛文尼亞，雙方外圍賽都係同組，並且同分，丹麥兩循環對斯洛文尼亞，取得1勝1和，外圍賽對賽成績佔優。