困獸鬥終極審判　比利時火併烏克蘭

今屆歐國盃E組可謂激到暈，目前羅馬尼亞、比利時、斯洛伐克同烏克蘭同得3分，係歐國盃66年以來首次出現，若果今晚兩場（斯Vs羅、烏Vs比）都打和，就會4隊得4分，喺對賽成績相同下，要計到得失球差，依家「-2」嘅烏克蘭最蝕底。對上一次大賽出現分組賽4隊同分情況，係1994年世盃，當時墨西哥、愛爾蘭、意大利及挪威3輪後同樣有4分，得失球差全部都係「0」，結果挪威因得球較少包尾出局，會唔會歷史重演，今晚過後就知！

比利時克敵夠經驗

今晚烏克蘭火併比利時，比利時球員大賽經驗豐富，踢生死戰更有把握；烏克蘭經常喺關鍵時刻甩轆，投客勝信心一票。（Now 618周四凌晨零時直播）

比利時首仗意外0比1輸畀斯洛伐克，不過上場2比0贏羅馬尼亞重拾光芒，奇雲迪布尼、謝利美杜古同盧卡古「三叉戟」火力十足，只要佢哋發揮正常，等閒之輩難以招架。迪布尼、盧卡古、維頓漢及恩歷克卡拉斯高等「黃金一代」合作多年，大賽經驗豐富，決定性時刻會較易保持冷靜同專注，有望延續上場復甦嘅勢頭，爭取贏波出線。

烏克蘭關鍵時候甩拖

烏克蘭上場2比1反勝斯洛伐克，但其實整體表現一般。假如另一場斯洛伐克打和羅馬尼亞，烏克蘭想晉級就一定要贏，可惜佢哋關鍵時刻每每甩拖，上屆分組賽最後一輪對奧地利嘅關鍵一戰，就輸0比1，只係僥倖以最佳第3名晉級，烏克蘭近3屆歐國盃分組賽最後一輪都係落敗，今晚捧比利時客勝。

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