港羽隊全力衝擊巴黎奧運獎牌　李卓耀要爭金

香港羽毛球隊於今屆奧運取得4張入場券，周三（26日）假香港體育學院分享備戰情況，混雙組合鄧俊文和謝影雪東京奧運得第4創香港史上最佳成績，即將第4次出戰奧運的謝影雪期望放下包袱，取得突破。首戰奧運的男單代表李卓耀則目標堅定，將全力爭金。

香港羽毛球隊今屆奧運在5個項目中取得4場入場券，包括男單李卓耀、女單盧善恩、混雙鄧俊文和謝影雪及女雙楊雅婷和楊霈霖。港隊現於體院作最後備戰，總教練何一鳴透露，港隊邀請廣東隊及印尼球員來港訓練，以提升一眾奧運代表比賽狀態。另外為適應時差及環境，香港羽毛球隊將提早於7月19日出發巴黎。

現時世界排名第17位的李卓耀首次奪得奧運男單資格，他以「緊張、興奮、有壓力」來形容現時的心情，一向爭勝心強烈的他直言：「我的目標是金牌，因為只有贏金牌才不會輸，所以我必須做好每一球才能達到這個目標。我覺得夠敢講才有決心做到。壓力不一定是壞事，可能會逼出一個不同的我，可能腎上腺素爆發，累都不會累。」奧運是運動員最高舞台，李卓耀亦透露會在手臂紋上五環圖案，他強調最後備戰階段會著重心態調整：「即使我在奧運輸了都不代表我失敗，贏也不代表成功，後面的路還很長，這只是其中一個目標。」

年僅21歲的盧善恩將以女單世界排名45身份出賽，中學已立志成為全職運動員的她首次踏上舞台感到夢幻：「小時候見到世界級運動員技術高超、打得好熱血，好想成為他們一份子。今年可以去奧運，不遲亦不早，我沒有衝獎牌包袱，會以學習心態為主，盡量將自己訓練成果用出來。」

世界排名第7的混雙組合鄧俊文和謝影雪上屆奧運闖進銅牌戰，最終得第4，今屆再被視為獎牌希望。鄧俊文強調不會多想過去的事：「重新出發，3年前的事不會想了。今屆先小組賽出線，然後打好每一場。」謝影雪則希望在自己最後一屆奧運能放下包袱，找回爭勝心：「今年經歷很多，新加坡站表現很差（首圈止步），奧運前有這個教訓是好事，要記住盡快入局。第4次去奧運，心態反而想年輕一點，像年輕運動員一起衝。」

女雙世界排名第19組合楊雅婷和楊霈霖合作3年，首次獲得奧運入場券。兩人6月於澳洲羽毛球公開賽勇闖4強，寫下組合最佳成績，對於楊霈霖將帶傷出戰奧運，楊雅婷稱會齊心面對：「MBTI測試我是『E人』， 她（楊霈霖）是『I人』 ，無論場內外我們都能做到互補關係。就算無受傷時，狀態都會有高低，運動員多多少少都曾面對傷患問題，我認為影響不大，重要的是，我們兩人齊心協力、互補互助，方能解決這些問題。」