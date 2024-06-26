基拔圖施華：委內瑞拉進步中　墨西哥小勝

對我來說，毫無疑問以球隊的能力來計，墨西哥就是今場對委內瑞拉的勝利熱門。墨西哥此前已經很久沒有參加美洲盃​​了。他們曾經在過去參戰，闊別一段時間候回歸今屆賽事，並且在首場分組賽順利取勝。

在較早前，我們已經說過也許牙買加在對墨西哥的比賽中應該得到更多，可惜在牙買加屢失良機下，墨西哥最終獲得寶貴3分，並與他們在今場面對的委內瑞拉，並列小組第1位。

儘管得到3分是相當滿意的結果，但墨西哥隊長艾臣奧馬艾華利斯在第30分鐘，就因傷退下火線。球隊絕對希望他能盡快復出，皆因他是4-2-3-1陣式中最重要的中場球員。在他被換出後，他們看起來有點不穩定，所以需要適應其缺陣，不然就要希望他能復出踢這場比賽。

當然，另一邊廂的委內瑞拉在過去的幾年裡，水平已經有所提高，他們上仗在落後0比1下反勝贏得比賽，表現出了頑強的鬥志。儘管對手厄瓜多爾只能10 人應戰，但作為1名前球員，我所經歷過的是有時球員在面對對方踢少一個下，反而會出現一種奇怪的情況，事關你不知道是要強行進攻，還是在後場保持控球在腳。上仗他們先縮後防守，但當落後1球時，便立即改變策略往前進攻，這就是2比1反勝的原因。

這場比賽哪隊能取勝就能拿到小組首名，所以這是一場重要的比賽，也許雙方都會對打和感到高興，但我相信墨西哥有條件以2比:1贏得比賽。