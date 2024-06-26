已獲F組首名出線嘅葡萄牙，最後一場鬥今屆賽事世界排名最低嘅格魯吉亞。領隊馬天尼斯早於上仗擊敗土耳其後打「開口牌」，講明今場會作出大輪換，加上葡軍近4場全開3球或以下，大細中位數最低嗰格都開3.5球，入球細玩得過。（Now 618周四凌晨3時直播）

目標冠軍「應留則留」

馬天尼斯之前執教比利時顆粒無收，轉嚟教葡萄牙當然希望省靚招牌，目標一定係冠軍，既然攞咗小組首名，唔使老將C朗及比比等落場搏殺，佢喺擊敗土耳其後表示：「葡萄牙係一個團隊，每個人都有上陣機會，咁樣亦可以增加隊內競爭，令球隊進步。」

雖然C朗今仗如果上陣，就會達成50場大賽上陣紀錄，又如果佢入波，就6次踢歐國盃都入波，亦打破自己紀錄，加上佢如果交出助攻嘅話，仲可以獨攬歐國盃「助攻王」美譽，不過相信馬天尼斯同「大哥」都會權衡輕重，或者到下半場先畀佢落場表演。

格魯吉亞今場如果贏波，最少可以憑最佳第3名出線，佢哋對上兩場都靠米卡達捷取得入球，證明唔係完全死守，不過就算葡軍出後備，球員仍然係歐洲各大聯賽勁旅正選，有一定實力，格魯吉亞要入波唔係咁易，預料今場入波唔會多，玩入球細啱數。

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