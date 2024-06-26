香港隊　韋婉婷獲召入初選　女足7月兩鬥印尼

香港女子足球代表隊將於7月11日和14日，兩度在主場友賽印尼，足總周三（26日）公布初選名單，吳卓蔚、張煒琪、馬澤純、朱寶恩以及曾經質疑足總管理手法，以及選人標準的韋婉婷及傅昭文悉數入選。

港隊將於7月2日晚上，在將軍澳足球訓練中心開操，其後於11日和14日，坐鎮香港足球會與印尼進行兩場友賽，惟11日一役為閉門作賽。

是次初選名單共有33人，多名主力繼續入選，包括效力日本球會岩手班馬的吳卓蔚及蘇鎧霖，以及將會競選本屆香港足球小姐的張煒琪和馬澤純等，而曾經公開質疑足總管理手法和選人準則的韋婉婷及傅昭文，同樣獲得徵召。

初選名單如下：

門將：李懿茵 (車路士足球學校(香港))、吳卓蔚 (岩手斑馬)、梁蔚雅 (傑志) 、 黃琬琪 (頌恩公民)

後衞：馬澤純、曾偲雅、胡彩瑤 (車路士足球學校(香港)) 、劉雅澄、郭藹嵐、 黃曦桐、冼仲意 (頌恩公民) 、朱素君、鍾貝琪 (傑志) 、王素嫻 (沙田) 、 郭靖雯 (浙江杭州女足)

中場：陳穎霖、梁匡蕎、曾麗薇、王曉婷 (車路士足球學校(香港))、蘇鎧霖 (岩手斑馬)、韋婉婷 (高雄先鋒)、區芷綽、陳穎晴、石川伽琳、關詠瑜、 魏嵐 (頌恩公民) 、傅昭文、何玫薇 (傑志)、馮雪雯 (和富社企)、陳詠詩 (沙田)

前鋒：朱寶恩 (佛山皓博)、李巧怡 (頌恩公民)、張煒琪 (傑志)