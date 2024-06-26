捷克防守曳夠鐘收工土耳其W穩開

歐國盃F組，除咗葡萄牙確定首名出線，其餘3隊最後一輪都要為生存而戰，其中捷克同土耳其直接交鋒，土耳其3分在手形勢有利，僅得1分嘅捷克就焗攻，唔使問都知蝕底嘅係捷克，加上佢哋近3次對土耳其全敗，明顯被食住，土耳其有力送捷克一程，客勝有計。（Now 619周四凌晨3時直播）

捷克今屆表現唔差，首場對葡萄牙一度領先，可惜之後連失兩球遭反勝，上場對格魯吉亞全場撳住攻，結果卻打成1比1。小組最後一輪火併土耳其，球隊已經被逼入死角，勢必無保留全力搶攻，但同時會暴露防線更多空間，被對手有機可乘。

中堅夏蘭歷行緊衰運

柏德列舒希克係上屆歐國盃神射手，佢喺上場對格魯吉亞心口入波開齋，中場盧卡斯普禾特亦喺首場攻破葡萄牙大門，兩人都會全力爭取入波。不過佢哋防守唔穩陣，主要係中堅羅賓夏蘭歷勁黑仔，先喺首仗擺烏龍，上仗再犯手球輸12碼，而且球隊兩場多達7人黃牌在身，包括中場4人全部「孭簿」，今場隨時再有人中招。

土耳其於F組首場擊敗格魯吉亞，有個美滿開局，上場惡鬥葡萄牙最終大敗0比3，雖然輸得肉酸，但對出線影響唔算好大，現時仍以3分排第2，今場只要保住唔輸就出線，因此大可睇定嚟食，睇準捷克後防弱點打快速反擊，之前對格魯吉亞入過「世界波」嘅皇馬新星艾達古拿，今場又有表演機會，只要踢出針對性部署，客勝自然手到拿來。

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