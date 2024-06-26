U18女籃亞洲盃　港隊力挫吉爾吉斯取首勝

U18女子籃球亞洲盃乙級賽事（Division B）周三(26日)續於深圳進行，連吞兩敗的港隊，是日上演分組賽第3戰鬥吉爾吉斯斯坦，最終以57：34力壓對手，成功首嘗勝利滋味。港隊以1勝2負戰績排名小組第3，仍需於周五（28日）進行額外一場4強資格賽才能決出晉級與否。

相比起前兩戰，今場港隊陣容稍有調動，首次啟用移英港將林裕殷坐鎮先發，並沿用黃雅婷、姚采芸、廖采雯和鄭思睿，開局即打出驚喜，港隊多點開花士氣高漲，首節大幅領先16：4。港隊通過全場緊迫施壓，令對手不斷出現失誤，禁區防守亦更為堅固，第2節吉爾吉斯無法突破港隊防線，改為嘗試外線得分，不過亦有3記三分入網，縮短落後分差。

第2場對薩摩亞表現未如理想的鄭睿思，此役狀態回穩，第三節更爆發轟入2記三分，加上尾段上陣的鍾雅晴連續兩次上籃得手，以45：29徹底拉開比分差距。最後一節吉爾吉斯雖未放棄並嘗試反撲，但港隊擁大比分領先已穩操勝券，最終憑黃雅婷取得13分14籃板以及鍾雅晴高效的12分，以57：34、全程領先之勢力挫對手贏得首勝。

被編入A組的港隊是日完成分組賽3場比拼，以1勝2負戰績排名小組第3位，需額外與B組的球隊進行一場「win or go home」的4強資格賽。而同處A組的伊朗是日戰至加時賽以76：73擊敗薩摩亞，坐穩榜首位置，全勝晉級直入4強。