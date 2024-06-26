英明抉擇　巴洛根棄英投美已捧2盃

前阿仙奴射手科連拿巴洛根上年決定放棄代表英格蘭，改為效力美國國家隊之後，已經奪得2項冠軍，反觀「三獅兵團」仍然處於58年錦標荒。巴洛根更加豪言美國身為今屆美洲國家盃東道主，有地利優勢支持，奪冠並非奢望。

科連拿巴洛根喺美國紐約出世，兩歲時候同家人移居英國，其後加入阿仙奴青年軍受訓，代表過英格蘭U21等各年齡級別國家隊。不過，佢升上阿仙奴一隊後不獲重用，呢位即將23歲前鋒喺2022/23年球季被外借去法甲球隊蘭斯，踢37場入21球，但始終不獲兵工廠主帥阿迪達信任，上年夏天被出售去摩納哥。

2023年對於巴洛根係關鍵1年，除咗正式離開阿仙奴之外，亦決定唔等英格蘭大國腳徵召，改為代表美國，佢為美國上陣13場入4球，協助球隊連奪近2屆中北美洲國家聯賽冠軍。

巴洛根喺上場美洲國家盃入1球，幫美國以2比0擊敗玻利維亞，旗開得勝，佢話即使美洲盃強隊林立，有巴西、阿根廷等勁旅參賽，競爭比中北美洲國家聯賽激烈，但美國擁有多位出色球員，具備爭標實力：「我哋陣容強大，基斯甸普列錫、添莫菲韋亞等隊友效力歐洲大球會，加上主場球迷支持，我哋以贏冠軍為目標。」巴洛根預言能否成事，大家拭目以待。