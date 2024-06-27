默契和波出現　比利時次名出線撞法國

周四凌晨(27日)歐國盃E組第3輪，烏克蘭對比利時，斯洛伐克對羅馬尼亞。比利時攻足全場食白果，同烏克蘭踢成0比0，斯洛伐克對羅馬尼亞嘅超低水「默契和波」如期出現，踢成1比1攜手晉級，比利時次名出線落入危險區域，16強要對法國，烏克蘭最慘，4分包尾出局。

「歐洲紅魔」開賽即發動猛攻，前兩場食咗3個詐胡嘅盧卡古繼續敗家，初段近門起腳竟然撻Q，烏克蘭亦有耶梅卓克中距離勁射，但被門將卡斯迪爾斯接實，之後奇雲迪布尼兩度起腳，一次右路遠距離罰球陰濕彎近柱唔中目標，另一次左路放冷箭欠角度，被杜賓輕易沒收，半場踢成0比0。

下半場中段烏克蘭後防犯錯，盧卡古再度埋門，角度太正被沒收，恩歷克卡拉斯高重炮又過唔到杜賓十指關，之後烏克蘭多夫碧有機會近門起腳，但射中網側，83分鐘烏克蘭馬利路夫斯基嘅角球送到門前，卡斯迪爾斯喺白界前驚險救出，比利時死過翻生，最終全場互無紀錄完場。

同時舉行嘅斯洛伐克對羅馬尼亞，斯洛伐克頻頻攻門，24分鐘憑安德列杜達頭槌破網開紀錄，羅馬尼亞於37分鐘博得12碼，拉斯雲馬連主射破網扳平1比1完半場，下半場一度天降豪雨，雙方再無入球，維持1比1完場，開出1.97倍超低水和波。