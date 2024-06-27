格魯吉亞爆冷擊敗葡萄牙　進身16強

周四(27日)凌晨歐國盃F組，葡萄牙以副選出擊，結果出事，小將安東尼奧施華兩次「送禮」，包括開波唔夠2分鐘回傳失誤，被格魯吉亞翼鋒基華拉斯基利亞射入，呢位中堅下半場喺禁區內犯規，連累葡萄牙被判罰12碼，再失1球，輸0比2。格魯吉亞爆出8.25倍冷W，並創造歷史，首次參加國際大賽(世界盃及歐國盃)就晉級淘汰賽。

賽前兩隊處境有天壤之別，格魯吉亞只有1分，為出線非勝不可，至於葡萄牙已提早獲得首名出線資格，領隊馬天尼斯對正選陣容作出多個輪換，包括收起般奴費南迪斯、貝拿度施華、比比等主力，並派出20歲小將安東尼奧施華擔任正選中堅，呢位新星可能怯場，開賽唔夠2分鐘就回傳失誤，被格魯吉亞前鋒米卡達捷截到，立即打反攻，傳畀基華拉斯基利亞射入，迅速打開紀錄。

葡萄牙落後之下，創造唔少攻門，包括C朗主射罰球，被格魯吉亞門將馬馬達舒維利擋出，另1位前鋒祖奧菲歷斯2次勁射，亦無功而還，中場祖奧包連夏禁區外起腳，未能命中目標，葡萄牙上半場落後0比1。

換邊之後，葡萄牙立即作出調動，用魯賓尼維斯入替祖奧包連夏，發動角球攻勢，C朗起腳省中對手高出。格魯吉亞反擊亦有威脅，基華拉斯基利亞禁區內起腳，但欠力度同角度，被門將迪奧高哥斯達接實。

53分鐘，葡萄牙「防線炸彈」安東尼奧施華又出事，喺禁區內踢跌對手盧卡洛祖舒維利，球證睇完VAR後，判罰12碼，米卡達捷主射入網，為格魯吉亞領先至2比0，米卡達捷以3球升上射手榜第1位。

戰至65分鐘，葡萄牙再次換人，C朗及「罪人」安東尼奧施華被換走，由干卡路拉莫斯、尼爾遜施美度入替，但未能扭轉敗局，格魯吉亞維持贏2比0，取得球隊史上首場歐國盃勝仗，3戰有4分進身16強。

同組另1場，土耳其以2比1擊敗捷克，以次名出線16強，捷克出局。