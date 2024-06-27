歐國盃16強全誕生　英格蘭鬥斯洛伐克有運行

歐國盃E及F組賽事結束之後，16強淘汰賽球隊全部誕生，最受香港球迷關注嘅英格蘭將會對斯洛伐克，至於剛剛創造奇迹首次參賽就出線16強嘅格魯吉亞將硬撼爭標勁旅西班牙，能否繼擊敗葡萄牙之後，再剝另一隻「牙」呢？大家拭目以待。

今屆歐國盃16強立即出現重量級戲碼，包括兩支球星如雲嘅勁旅法國同比利時交鋒，雖然雙方分組賽表現欠佳，但畢竟人腳質素高，踏入淘汰賽後，可能會大反彈。其中法國射手基利安麥巴比上仗戴面罩復出，立即入波，相信鼻部傷患影響唔大，比利時亦有奇雲迪布尼、盧卡古、李安度杜沙特等猛將，預料有激鬥。

另一場焦點之戰，必定係主辦國德國迎戰丹麥，北歐勁旅丹麥係上屆4強份子，擁有海倫、基斯甸艾歷臣等出色球員，德國要過呢關，並非易事。「上線區」另一支強隊葡萄牙對斯洛文尼亞，相信呢支2016年冠軍只要派番強陣出擊，應該可再晉一線。

相比之下，「下線區」英格蘭有運行，對手係「私房菜」斯洛伐克，雙方近6次交鋒，英格蘭取得5勝1和，晉級8強機會樂觀。值得留意，奧地利對土耳其，意味肯定會有一支新興勢力入8強。

歐國盃將於周日(30日)凌晨展開16強賽事，首日賽事有瑞士對意大利、德國對丹麥。

歐國盃16強對賽形勢

30/6(0:00am) 瑞士 Vs 意大利

30/6(3:00am) 德國 Vs 丹麥

01/7(0:00am) 英格蘭 Vs 斯洛伐克

01/7(3:00am) 西班牙 Vs 格魯吉亞

02/7(0:00am) 法國 Vs 比利時

02/7(3:00am) 葡萄牙 Vs 斯洛文尼亞

03/7(0:00am) 羅馬尼亞 Vs 荷蘭

03/7(3:00am) 奧地利 Vs 土耳其