C朗創恥辱紀錄　怒踢水樽洩憤

C朗被換走時一臉不悅。(Getty Images)

葡萄牙喺歐國盃F組意外0比2不敵格魯吉亞，雖然無礙首名出線，但一向以鬥心強見稱嘅隊長C朗，始終接受唔到輸波，被換走之後，發脾氣怒踢水樽洩憤。呢位39歲前鋒今屆賽事仍然食白果，連續10屆國際大賽(世界盃及歐國盃)分組賽入波走勢斷纜，難怪躁爆。

葡萄牙領隊馬天尼斯今場即使收起多位主力，但C朗仍然以正選上陣，相信想造就佢連續6屆歐國盃分組賽入波，點知球隊開波唔夠2分鐘就落後，打亂比賽節奏。C朗亦愈踢愈躁，28分鐘喺禁區內遭對手侵犯，球證冇判罰12碼，佢立即激烈投訴，結果被出示黃牌警告。

C朗今場有17次觸球，3次射門，1次中目標，錯失1次入波黃金機會，戰至65分鐘，馬天尼斯決定換走呢位巨星，留力踢淘汰賽。不過，C朗唔領情，行去後備席期間，發脾氣怒踢水樽洩憤，坐番座位時，表現非常沮喪，不斷同身邊隊友迪亞高祖達抱怨。

根據OPTA統計，C朗球員生涯首次喺國際大賽分組賽冇波入，佢由2004年首次參加歐國盃，前5屆分組賽都有入波，加上2006至22年踢5屆世界盃分組賽亦有「士哥」，但今屆歐國盃3場分組賽正選披甲，都食白果，惟有寄望淘汰賽打破入球荒。