裘錦秋男籃經歷蛻變　蘇黎世學界3X3振翅高飛

裘錦秋中學（葵涌）近年三打三成績彪炳，在學界籃球馬拉松改制後收穫一冠一亞，上屆蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽（下稱蘇黎世）亦拿下殿軍，直入今屆決賽日，但原來球隊爆發過「退隊潮」，球員在老師和教練循循善誘下找回初心，打出自強不息的精神。

今屆蘇黎世男、女子組各有64隊，其中20隊在小組賽突圍而出，將進行一對一淘汰賽，決出10隊，與作為種子的上屆四強隊伍爭奪最高殊榮。

訪問當天，裘錦秋四子黃雋羲、吳卓謙、何子琛和董綽言在「自強不息」的牌匾下拍照，聊到校訓的意思，吱吱唔唔答不出所以來，還是行動實際。裘錦秋二四六練球，一三五晨操，一行十幾人常沿著城門水塘，頂著大太陽跑到汗流浹背，匆忙換過校服，才展開一天生活。「占士（陳翊麟教練）也會一起跑，如果慢過他會笑我們：『喂！阿叔都跑得快過你！』」吳卓謙說。或許男生骨子裏都爭強好勝，跑贏教練之餘，還要贏其他學校。

精英賽失利自我質疑

何子琛憶述前年精英賽，他們每晚練到八九點，睡沒幾個小時，又要打起精神晨操，卻在平安夜倒灶不敵嗇色園主辦可藝中學，八強止步。「那陣子很多人退隊，我發了一段訊息給Miss（何淑婷老師），說很累，好像一直沒有進步，打極都有人代替我的位置。」原本熱熱鬧鬧的球場剩下七八人，連五打五都湊不夠數，吳卓謙試過挽回他們：「我們由中一打到中五，為什麼不堅持到最後一年？我不想沒了一班隊友。」訊息石沉大海沒有回音。

「坦白說，退隊頭一星期整個人放鬆了。」何子琛尷尬笑笑。上學、補習、做功課，過回正常的學生生活，但總感覺少了什麼。「Miss問我為什麼讀裘錦秋，我想對啊，明明當初為了打球才叩門入來的。」細問下，原來很多隊員都不住葵青區，只是奔著籃球而來。「小學看曾湛元（裘錦秋舊生、甲一南華主力）比賽，覺得好勁，一心想著追趕他們，有朝一日打職業……因為我真的很喜歡籃球。」黃雋羲說。

尋回初衷認定所愛

初心是溫柔而猛烈的提醒，球場漸漸回復熱鬧，說到退隊的領悟，何子琛回答：「什麼都要捱，不可能舉兩下啞鈴就撞得開所有人，也總有人比你厲害。進步不能停。」沒錯練球很累，晨操很睏，但一如黃雋羲說「想進步就要放低一些東西」，一切都是取捨。

作為上屆蘇黎世殿軍，裘錦秋將於7月3日亮相修頓，爭奪最高殊榮。四人陣容中，黃雋羲、吳卓謙和何子琛都是準畢業生，冠軍固然重要，但吳卓謙還有一個願望：「歷屆裘錦秋籃球隊很出色，要特別記住我們很難，但希望在所剩無幾穿著學校球衣的日子，告訴大家我們是一支頑強的球隊，沒那麼容易放棄。」

何淑婷老師明年榮休

何淑婷老師自1989年開始任教裘錦秋，轉眼35年，將於明年榮休。說到這位恩師，幾個男生都滔滔不絕。「我很貪玩，常常惹Miss生氣，但無論我做什麼，她都沒放棄過我，永遠在身邊支持我，拉我回正軌，不但教會我做一個球員，還教會我做一個人。」吳卓謙認真不過三秒，補上一句：「雖然鬧人都幾惡……」

「他們前陣子送了一塊『莫生氣』的牌給我。」何淑婷笑道。十多歲的男生難免調皮搗蛋，她罵歸罵，內心一直當他們孩子看待：「他們都是單純善良的小朋友，只是有時缺乏自信，對人生感到徬徨、迷惘。」她希望回贈一句「莫後悔」給他們：「後悔是最不值錢的。與其後悔，不如做好每個當下。打球如是，人生亦如是。」

蘇黎世為學生搭建成長階梯

陳翊麟教練一向醉心青訓，身兼本地職業隊香港東方的青訓總監，他認為蘇黎世為學生搭建一條成長階梯，邁向更高舞台：「香港近年積極發展三人籃球，畢竟相比其他國家或地區，香港人口少，培養四個頂尖球員一定比湊齊十二人容易，也較大可能爭取奧運資格。蘇黎世每年在修頓搭建符合國際標準的場地，是香港最高規格的三人賽之一，正正提供一個機會給年輕球員見識，練好基礎，慢慢銜接到成人組。」

占士認為三人賽節奏快，講求個人技術，亦不允許教練從旁指導，有利學生成長：「年輕球員習慣有教練提醒，或會不懂變通。三人賽要自己思考幾時暫停，怎樣調整，對他們成長有很大幫助。」

蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽決賽日

日期：7月3日

時間：上午9時半至下午5時

地點：灣仔修頓場館

裘錦秋中學（葵涌）

教練：陳翊麟

球員：黃雋羲、吳卓謙、何子琛、董綽言