格魯吉亞神鋒獨佔射手榜一哥　勢成搶手貨

格魯吉亞創造奇迹首次參加歐國盃決賽周，就打入16強，前鋒米卡達捷表現一鳴驚人，以3個入球力壓哈利卡尼、基利安麥巴比等星級神鋒，獨佔射手榜第1位。由於米卡達捷所屬球會梅斯下季降落法乙，估計留唔住呢位23歲新星，佢將成為各大豪門搶購目標。

格魯吉亞人口大約370萬，該國球壇近年人才輩出，包括協助拿玻里奪得2022/23年意甲冠軍嘅翼鋒基華拉斯基利亞。至於米卡達捷喺今屆歐國盃演出更加搶鏡，3場分組賽都有波入，包括最關鍵一仗對葡萄牙，貢獻1助攻及1入波，成為自2016年威爾斯球星加里夫巴利之後，首位單屆歐國盃3場分組賽都創造入波嘅球員。

米卡達捷人氣急升，成為傳媒焦點，原來佢喺法國出世，8年前加入梅斯青年軍，其後獲提升上一隊，其中喺2022/23年球季，踢37場法乙入23球，率領球隊取得升班資格，並吸引荷甲勁旅阿積士注意，上年夏天以1,600萬歐元(約1.3億港元)收購佢。不過，米卡達捷未能適應新球隊，僅過半季就被阿積士外借返回梅斯。

米卡達捷上季下半季為梅斯踢20場法甲入13球，可惜球隊護級失敗，據悉梅斯已啟動買斷條款，用1,000萬歐元(約8,340萬港元)回購米卡達捷，加上佢今屆歐國盃表現突出，預料身價會倍升，梅斯轉一轉手又可以大賺一筆，成為真正大贏家。