歐國盃最低薪領隊沙洛創奇迹　修夫基慚愧嗎？

格魯吉亞踢出激情，爆冷打入歐國盃16強，領隊沙洛居功厥偉，根據《Football Finance》披露，呢位47歲法國少帥年薪只有16.8萬鎊(約166萬港元)，屬於今屆歐國盃24支球隊之中最低薪主帥，甚至僅及英格蘭領隊修夫基3%人工，但「修哥」卻將球星如雲嘅「三獅兵團」變成一支悶蛋球隊，難怪唔少網民都質問修夫基喺沙洛面前，會覺得慚愧嗎？

沙洛喺球員時代已經戰績輝煌，有份協助法國打入2006年世界盃決賽，亦為拜仁慕尼黑捧過5次德甲及1次歐聯冠軍等多項錦標，退役後做過拜仁助教及看守教練，以佢嘅資歷，足以獲得一份高薪厚職。

不過，沙洛2021年選擇接受格魯吉亞開出嘅「微薄」薪酬領軍，以蔗渣價錢踢出燒鵝味道，今屆歐國盃第1場不敵土耳其，但其實創造唔少攻勢，第2場領先之下被捷克逼和1比1，對住葡萄牙，雖然話對手半力出擊，但格魯吉亞攻守有序，令葡萄牙幾乎創造唔出具威脅攻門，可見沙洛部署非常成功。

睇番24位領隊人工，英格蘭主帥修夫基最高，年薪達到490萬鎊(約4,830萬港元)，第2位係德國主帥拿高斯文，有400萬鎊(約3,940萬港元)年薪，葡萄牙領隊馬天尼斯以340萬鎊(約3,350萬港元)排第3位，更加突顯沙洛「性價比」極高。

相信經過今屆賽事之後，應該會有大把球會爭住簽沙洛，特別係外界普遍睇淡高柏尼執教拜仁前景，沙洛擁有濃厚拜仁背景，話唔定下一任拜仁主帥就係佢。