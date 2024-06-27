傑志簽6新援＋林樂勤、鐘樂安　鬥馬體會可候命

傑志周四（27日）舉行記者會，除交代今夏對馬體里體育會的比賽詳情外，會長伍健亦進一步透露球隊來季組軍進度，當中承認已簽入兩名本地球員林樂勤、鐘樂安，以及6名外援，而除1名外援或因家事缺陣外，其餘新兵皆會在鬥馬體會的友賽落場。

傑志將在8月7日坐鎮香港大球場對馬體會，惟由於這支本地勁旅季後不少球員已經離隊，會長伍健是日刻意提到「藍鳥」的組軍進度，除確認會由葡萄牙籍教練卡度素坐正外，又透露已簽入6名外援，以及兩位本地球員：「外援就1個龍，兩個防守球員，3個進攻球員，有啲外援仲喺度嘅，但可能淨番幾個月約。本地就簽咗林樂勤同鐘樂安，希望陳俊樂、顏卓彬、鄭展龍3個中場，真係要畀啲表現爭上位，當然都對羅梓駿有好大信心，唔計一、兩個球員出去試腳，隊波已經齊腳。」

伍健續指上述8名新加盟球員，鬥馬體會時皆可候命，惟其中1名外援，或因老婆產子需要返回西班牙，有機會缺陣。除此之外，伍健又表示球隊會在7月中開始，啟程到泰國集訓，並與兩支泰甲和1支泰乙球隊進行「拍跳」。