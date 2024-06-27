球迷面前要立威盡數對手　美國大盤有揸拿

聽朝美洲國家盃C組，東道主美國迎戰巴拿馬。雙方實力有明顯距離，美國身為主辦國，球迷面前要立威，務求盡數對手。巴拿馬即使屬陪跑，但踢法並唔退縮，上仗就攻入勁旅烏拉圭大門，佢哋跨屆近4場美洲盃總入球全開3球或以上，一於再追中位數2.5球嘅入球大。（HOY TV 76周五早上6時直播）

美國上仗以2比0輕取玻利維亞，上半場已經領先兩粒，佔有壓倒性優勢，未能贏多幾球，實屬欠運。事實上美國陣容相當強大，多位主將效力歐洲大球會，包括AC米蘭翼鋒基斯甸普列錫、中場尤路斯穆沙、祖雲達斯中場韋斯頓麥堅尼及前鋒添莫菲韋亞等，其中基斯甸普列錫狀態大勇，上仗射入1球及1次助攻，以巴拿馬防線嘅質素，恐怕抵擋唔住呢位「美國隊長」。

巴拿馬冇包袱夠開放

值得一提，美國繼2016年之後，第二次主辦美洲盃，佢哋8年前以東道主身份打入4強，今屆自然希望再次把握地利，更上一層樓，特別係如果今場贏埋，極大機會提早出線，有利部署之後淘汰賽爭標，絕對唔會放過巴拿馬。

至於巴拿馬本身有唔少球員喺美職搵食，早已熟悉環境，所以表現並唔怯場，上仗面對南美傳統勁旅烏拉圭，落後3球之下，仍然冇放棄落力比賽，最終成功破蛋，就算輸1比3都挽回些少面子。由於呢支中美洲球隊志在參與，球員冇心理包袱，踢得比較放，加上曾於上年美洲金盃4強淘汰美國，有助增強今場爭勝信心，無懼同對手駁火，有利製造更多入波。

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