19歲天才利沙賀當選狀元　盼成為球隊重要角色

繼雲班耶馬後，法國人再度當選狀元！NBA選秀會首輪新秀周四（27日）出爐，「撞彩」抽中狀元籤的老鷹，如預測選擇了來自法國的天才球員利沙賀（Zaccharie Risacher），榜眼及探花則分別為沙爾（Alex Sarr）和沙帕德（Reed Sheppard）。另外，有華裔血統的周志豪（Zach Edey）在第9順位被灰熊選中，較預測高出7個順位成最大驚喜。

現年19歲的射手大前鋒利沙賀身高2米06，臂展長達2米09，體重93公斤，上季效力於法國球會JL Bourg，他場均上陣22分鐘，取得10.1分3.8籃板，3分球命中率為35.2%，助球隊在聯賽中排名高踞第3位。他被處於「掙扎」困境的老鷹隊選中，成為繼雲班耶馬，NBA史上第2位當選狀元的法國球員，但從數據中不難看出，他相較雲班耶馬還是存在一定的差距。

「我會成為一支職業球隊的其中一名重要角色。」被問及爲什麽會在選秀上脫穎而出時利沙賀回答道。「我認為我是可以幫助球隊獲勝的關鍵一員，而不是NBA的潛在球員。我也有信心可以在這個新秀賽季做一些偉大的事情，相信我每天都在鍛煉這一事實可以證明這一點。」即使他不像是雲班耶馬那樣的天賦怪物，但他透過與Trae Young和Dejounte Murray並肩作戰，能夠立即在老鷹隊產生巨大影響。

榜眼及探花的沙爾和沙帕德，分別被巫師和火箭選中，前者主要位置為中鋒、禁區和外線都具備進攻手段，防守亦具威脅，被外界視為雲班耶馬的模板。

值得一提的是，被稱為「小姚明」的加拿大籍中鋒周志豪，在第9順位被灰熊選中，他在上季NCAA為普渡大學出戰場均32分鐘，取得25.2分12.2籃板和2.2封阻，整體命中率和三分命中率高達62.3%和50%，場均得分更排名聯賽第一。日前周志豪亦獲好評，更被選入加拿大籃球隊巴黎奧運名單。