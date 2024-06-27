基拔圖施華：美國中場3人組效果良好

巴拿馬對美國這場比賽，我會支持美國。我知道美國一向擁有優秀的球員，但他們對玻利維亞的勝利加上發揮出的水平，讓我感到驚訝。我本來預計上仗對玻利維亞一役，對美國來說會有點艱難，但憑藉主場優勢及比賽早段的入球，讓他們越踢越順，最終成就了一場輕鬆的勝利。

我印象最深刻的是他們的中場線，作為同樣位置出身的我，充分知道這個猶如擔當球隊引擎的位置有多麼大的挑戰性。他們的中場3人組泰拿阿當斯、基奧雲尼雷拿和韋斯頓麥堅尼，都非常落力地從對手腳下奪回控球權，然後向前傳給負責進攻的球員。

這看似是一個簡單的過程，但對他們來說效果很好。儘管我最初不太看好他們，但中場線的發揮可以讓他們在今屆美洲盃，走得比我想像遠，這場對巴拿馬的比賽一旦取得勝利，將使他們提早晉級，並使最後1場對烏拉圭的比賽，成為爭奪榜首大戰。

對於外界的人來說，他們要擊敗巴拿馬聽起來不太難，但其實並不那麼容易。巴拿馬在過去的3場比賽中2次擊敗了美國，其中包括一場重要的準決賽。由此可見，這對他們來說將是另一場艱難的比賽。

我認為憑藉巴拿馬所遭受的壓力和美國主場的球迷支持，我可以看到美國在分組賽中取得兩連勝。