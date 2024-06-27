中國入世盃「死亡之組」　要對日本澳洲沙特

中國隊早前幸運地晉級世盃外第3圈，但係過到初一，過唔到十五，世盃亞洲區18強賽周四(27日)在吉隆坡抽籤，處身第5檔次嘅國足抽入C組，對手有日本、澳洲、沙特阿拉伯、巴林同印尼，以中國隊嘅實力，機會渺茫。

雖然2026北美世盃擴軍至48隊，亞洲名額增至8.5個，但要躋身亞洲前8名都唔容易，18強賽共分3組，小組前兩名直接出線，第3、4名進入下一輪，第5、6名出局。

3個小組當中，C組名顯係最難打，日本、澳洲同沙特阿拉伯3隊實力最強，兩個直接出線名額預計在上述3隊產生，而3、4名位置其中1隊就係上述3強落敗一方，另1隊先係巴林、中國同印尼去爭。

就算畀中國取得小組第4，進入下一輪，仲要同另外兩組嘅3、4名共6隊分成兩組再打，小組首名直接出線，餘下0.5個名額，就由兩組嘅次名去爭，兩隊之間嘅勝方再要參加洲際附加賽，贏咗先有得出線。

世盃外亞洲區18強賽抽籤結果：

A組：伊朗、卡塔爾、烏茲別克、阿聯酋、吉爾吉斯、北韓

B組：南韓、伊拉克、約旦、阿曼、巴勒斯坦、科威特

C組：日本、澳洲、沙特阿拉伯、巴林、中國、印尼