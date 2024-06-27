《齊撐運動員啟動禮》　張小倫伍家朗現身

巴黎奧運今年7月26日開幕，信和集團推出「啟動全城 齊撐運動員」活動，周四(27日)在奧海城舉行《齊撐運動員啟動禮》，為全城支持運動員之熱潮掀起序幕！

是次啟動禮榮獲港協暨奧委會副會長兼香港奧林匹克之友主席霍啟剛、法國駐港澳領事館文化、教育及科技領事甘澤霖、信和集團副主席黃永光，以及信和集團資產管理董事蔡碧琳擔任主禮嘉賓；另亦邀得運動員嘉賓包括曾參與奧運的 前香港男子劍擊運動員張小倫及香港羽毛球運動員伍家朗，與香港霹靂舞運動員施嘉鑫BBoy C Plus及曾子驊BBoy Think出席。

《齊撐運動員啟動禮》為信和集團商場逾50個運動活動揭開序幕，霍啟剛籲市民支持體壇盛事並一同投入運動為隆重其事，信和集團「啟動全城 齊撐運動員」活動，奧海城為活動舉行《齊撐運動員啟動禮》，並邀請到多位嘉賓主持啟動儀式，標誌活動正式開始，兼為所有出戰的運動員打氣，預祝他們在賽事中勇奪佳績！當中更獲香港霹靂舞運動員以精彩俐落的霹靂舞表演炒熱全場氣氛，更有前香港男子劍擊運動員及香港男子羽毛球運動員分享心得。

霍啟剛表示，港協暨奧委會一直全力支持香港運動員準備奧運會，並感謝商場投放資源，直播賽事之餘更舉辦多場打氣會，凝聚市民一起為運動員打氣，提升他們的士氣和信心。他對香港運動員充滿信心，期望他們在港協暨奧委會及市民支持下創出佳績。同時，他亦希望大眾可以藉著奧運的熱情，一同投入運動。

張小倫在啟動禮上分享了他的經歷和獲市民打氣支持的感受。他表示：「作為運動員面對如此大型的國際比賽一定很大壓力，但我希望各參賽運動員可以將這個壓力化為動力，於比賽時保持信心，祝願他們在奧運會中再創佳績，並以平常心面對及享受過程。今屆亦是我首次成為評述員，心情亦非常緊張，但我會做好準備，例如比賽前了解各運動員的往績、經歷以及對賽次數，讓大家看得出我的專業。」

伍家朗則表示：「作為運動員，比賽期間收到到香港市民及親友的打氣說話祝福是非常感動的，雖然比賽期間要專心備戰，未必可以即時回應，但我肯定全部都收到並對我有很大的鼓勵。」施嘉鑫BBoy CPlus與曾子驊BBoy Think亦與大家分享他們比賽的心路歷程，以及為是次奧運擔當不同角色崗位的感受。

信和集團四大商場與各大電視台攜手高清直播精彩賽事今屆巴黎奧運，為讓市民緊貼賽事激烈戰況，旗下4大商場包括奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場，將與各大電視台以高清大電視直播精彩賽事，當中奧海城更破天荒同一時間提供其中3個電視台的賽事直播，滿足不同觀眾喜好；更會於賽事期間舉辦大型打氣大會，邀請多位星級嘉賓，與市民一同觀賽，並提供打氣道具，支持運動員奪取佳績！

當中奧海城中庭將會化身成換上「薰衣草紫」賽道的田徑運動場，讓大家在430吋高清電視前一同觀賞賽事，同時感受到巴黎奧運的現場熾熱氣氛，為運動員打氣又可以拍照打卡。場內亦會設置不同種類的體感訓練設備，讓大家一面觀看賽事，一面動起來！推動全民運動逾50個體育活動、「全城開跑」線上馬拉松送出獎賞總值逾HK$130萬為推動全城投入體育盛事氛圍，商場舉辦多個體育活動，送出獎賞總值逾HK$130萬。

巴黎奧運官方將推出「線上馬拉松」，讓大家即使身處香港，亦可同步參與巴黎盛事，只要於奧運馬拉松賽事兩天 (8月10及11日)透過大會指定手機應用程式，連線參與線上馬拉松，完成後即可獲得紀念證書，而且為鼓勵市民一同參加線上跑步，商場更加推特別「全城開跑」獎賞，憑紀念證書即有機會獲贈商場現金券！