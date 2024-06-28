英格蘭狂練12碼　5大劊子手錄完美數據

英格蘭喺一片批評聲音中晉級歐國盃淘汰賽，周一(1日)凌晨將同斯洛伐克爭入8強，「三獅兵團」近日更苦練12碼，準備同對手鬥到最後一刻。以往大賽經常12碼甩轆嘅英格蘭，近年情況大有改善，統計顯示英格蘭一眾國腳，上季(23/24球季)合共40次主射12碼只射失1球，成功率高達97.5%，互射12碼未驚過！

英格蘭3場分組賽入2球失1球，守強攻弱嘅風格，令佢哋喺淘汰賽更易要靠互射12碼決勝，英格蘭上屆就喺決賽射輸12碼飲恨，所以球隊近期亦開始苦練，中堅馬克古希爆料：「我哋呢排練好多(12碼)，而且練習情況好好，確保球員做好射12碼嘅準備係非常重要。」另一守將安斯干沙亦透露：「我哋冇諗住打和，但如果真係要射12碼，我哋會準備好晒。」

統計顯示，英格蘭國腳上季射12碼嘅紀錄非常對辦，23/24球季合共40次操刀射入39球，唯一一個宴客嘅係後衞捷比亞喺英聯盃8強射失。英格蘭向來最強嘅劊子手係哈利卡尼，佢上季喺拜仁慕尼黑9射全中，不過新12碼之王就係高爾彭馬，佢上季11次操刀同樣無一失手，異常冷靜。

上屆決賽射失關鍵12碼嘅布卡約沙卡，上季8射全中亦證明自己已克服心魔。如果按照上季12碼成功比率，英格蘭最強5人組係高爾彭馬、哈利卡尼、布卡約沙卡、安東尼哥頓同祖迪比寧咸。唔好忘記，艾雲東尼上季因長期停賽只射過1球12碼(國際賽對比利時射入)，但佢生涯12碼命中率接近94%(32射30中)，可能會係秘密武器。

【英格蘭國腳23/24球季12碼紀錄】

高爾彭馬 11射11中

哈利卡尼 9射9中

布卡約沙卡 8射8中

安東尼哥頓 2射2中

祖迪比寧咸 2射2中

基爾獲加 1射1中

迪格蘭賴斯 1射1中

菲爾科頓 1射1中

伊比爾治伊斯 1射1中

干拿加歷查 1射1中

奧尼屈堅斯 1射1中

艾雲東尼 1射1中

捷比亞 1射0中

#包括球會及國家隊

##包括法定時間及互射12碼