勒邦占士夢想可實現！湖人次輪55簽選小占士

勒邦占士幾年前的夢想終成真！NBA周四進行次輪選秀，湖人以次輪55號簽選中了「大帝」的大兒子小占士(Bronny James)，讓勒邦可以實現父子同場比賽的夢想。

「太幸運了!」小占士在個人社交平台寫道。這將會是NBA史上第一對父子隊友，39歲勒邦占士與19歲的小占士將為湖人披甲，然而更令人感興趣是勒邦占士下周將是自由身，他可以選擇離開紫金大軍，這次湖人選了小占士，外界認為也是湖人想向勒邦占士續約的一個籌碼或協議。

湖人總經理Rob Pelinka表示:「在NBA歷史上，從來沒有一對父子在同一個NBA賽場上出現，這感覺就像一件很神奇的事。我們知道，當然要尊重勒邦是有選擇（離開）的權利，但如果他知道的話，下季他會繼續留隊，那可以創造NBA歷史，而NBA歷史應該是由湖人的球衣開始。」

不過，即使小占士被選中，但不能保證可以兩父子同場比賽，甚至下季能否在湖人名單上出現也是未知數，但無疑這是增加了可能性。過去NBA的歷史上約有100位球員，在父親退役後至少五年才加入聯盟的例子。

小占士被湖人選中，很多評論都認為是「因父之名」，以數據來說可謂未達標，身高不足1米87，臂展2米01，NCAA期間場均19.4分鐘，取得4.8分2.8籃板2.1助攻，命中率36.6%，三分命率26%，而且曾出現心臟疾病，但最強大的數據就是有「巨星爸爸」，然而湖人粉絲對球隊選中這位「名將之後」都極為歡迎，並期待NBA創造歷史一刻。