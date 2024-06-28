奧運隊服惹強烈批評　馬來西亞奧委會考慮重新設計

距離巴黎奧運開幕不足一個月，各支參賽隊伍最近紛紛公布團隊服裝，馬來西亞的團服近日成為網民熱話，被強烈評批設計「肉酸」，有關製造商今日發聲明道歉，而馬來西亞奧委會（OCM）正考慮重新設計。

四年一屆的奧運會，除了是運動員在競技場上的爭逐外，各隊制服也是場外的「比拼」焦點，很多隊伍更特別與國際品牌合作為奧運健兒設計獨特且有代表性的團服，然而馬來西亞幾天前在公開活動上公布奧運服裝，即惹來連番批評，被指服裝設計低質「又Cheap兼老套」，最令網民反感的是用假人來擔當模特兒，令整件事更加噁心。曾於2016年里約奧運為馬來西亞設計隊服的設計師呂例霓亦直言:「服裝老土且沒有精神，最重要用錯方式展示，還用發型老土而且沒有肌肉的假模特兒」。

馬來西亞奧運隊團長拿督哈米丁日前對事件回應，表示不會更改設計，並強調今次設計以金色為主，代表要團隊爭取金牌；然而時隔幾天OCM在批評聲中有意轉軚，並表示考慮重新設計，消息人士稱:「目前正與Yonex(運動品牌公司)解決這個問題，為運動員生產專屬服裝。」

至於日前協助OCM舉行活動的組織機構亦為在服裝發布會上出現尷尬場面發出一份道歉聲明，當中提到要向馬來西亞奧委會、青年及體育部，以及全國體育迷道歉：「我們承認自己的缺點，並對活動管理及組織中的任何缺失，以及對粉絲及OCM形象承擔責任。」