劉慕裳幫ViuTV做奧運大使撐港隊

距離2024年巴黎奧運揭幕剩餘28日，為迎接奧運狂熱，ViuTV於周五（28日）舉辦「全城奧運 傳承狂熱」記者會，大會宣布全程直擊所有香港運動員參加的賽事，連同ViuTV巴黎奧運大使劉慕裳、以及一眾專業評述員和旗下藝人，與市民一同觀看奧運為港隊打氣。

ViuTV 99台和 ViuTVsix 96台將直播開幕禮、精選現場賽事項目及閉幕禮，99台和96台將分別有《巴黎奧運火拼時刻/巴黎奧運爭勝一夜》和《奧運黃金衝擊》，無間斷直擊奧運。另外，viu.tv的17條數碼頻道亦將提供逾2000小時的現場賽事直播和重溫內容。

上屆東京奧運空手道女子個人形銅牌得主的港將劉慕裳獲委任為ViuTV巴黎奧運大使，出鏡主持比賽直播之餘，亦會拍攝宣傳奧運。劉慕裳直言支持所有運動員，更透露私心撐泳將何詩蓓：「一直以來都有關注她的訓練及比賽，希望她今屆奧運能取得理想成績。另外亦會為母校師弟妹的張家朗、李思穎等人加油打氣。」除港隊出戰的項目外，她亦十分好奇和期待新潮的霹靂舞賽事。

對於今年初首登「世一」並維持至今，更是連續26個賽事奪牌，她表示此番成績固然值得開心，但亦形容其為「時間及數字的遊戲」：「這個頭銜未至於對我帶來壓力，每個比賽都有不同感覺，我會隨之不斷成長，我也早已把初時興奮的心情沉澱下來，從而達到更好的自己、重新專注於未來的比賽。」她亦透露：「上星期在西班牙經歷高強度訓練，有充裕時間準備和調整狀態，9月會再度前往西班牙進行最後集訓，並出戰同月進行的亞錦賽。我很幸運能夠與西班牙的東京奧運金牌選手Sandra（Sánchez Jaime）一同訓練，無論是場內外她都跟我十分有共鳴，能夠給我意見很幫助。」9月份的亞錦賽，劉慕裳表明仍會以衞冕為目標，身體及精神上已經做足準備，希望奪下生涯首個「金邊袍」。

港泳隊前總教練陳耀海獲邀擔任ViuTV巴黎奧運游泳項目專業評述員，對於今屆港隊爭獎牌形式形容為「頗辛苦」：「最近幾次其他國家舉辦的選拔賽中，有選手在何詩蓓擅長的幾個項目打破世界紀錄，例如剛打破200自世績兩位澳洲泳手，她們有很大進步，以何詩蓓現在的狀態跟她們比較反而會落後，她在剩餘的一個月時間內需再進步及突破，才有機會爭取到獎牌。另外，50自（何甄陶）有機會挺進16強，200背（張心玥）就相對困難一些。」他續說：「始終張心玥年紀細又是第一次入奧運，取得A標之後可能因為身體發育或其他原因，成績暫時停滯，希望她經過這數月的調整能有進步，若果能入決賽就是重大的突破。」

ViuTV巴黎奧運主持團則包括馬啓仁、陳葦如、張嘉殷、邢安邦、丘雨勤、梁穎瑜、方栢翹以及會前往巴黎直擊的代表劉嘉瑋。除陳耀海外，ViuTV亦邀請多位港隊教練、現役及前運動員擔任專業評述員，包括楊翠玲、劉國堅、詹文軒、周浩榮、楊盛才、翁金驊、卓婷、陳獻略、馬詠茹、劉家樂、梁寶心、盧善琳、施嘉鑫、招智珩、向柏榮、袁文俊、謝詠詩、蔡利強、黃浩然、黃廷鏗、陳健樂、鄭麗莎、陸俊彥和黃俊偉。