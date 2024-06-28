哥斯達黎加有力駁火　哥倫比亞搶分玩大佢

美洲國家盃D組，哥倫比亞對哥斯達黎加。哥倫比亞多名球員效力英超，仲有為國家隊上陣超過100場嘅占士洛迪古斯，實力超群，哥斯達黎加首戰「窿窿」守住巴西，但今場應該冇咁好彩，而且佢哋都要搶分出線，唔一定會縮，2.5球入球大值捧。（HOY TV 77 周六早上6時直播）

哥倫比亞分組賽以2比1擊敗巴拉圭，累積24場不敗，包括近9場全勝，所贏對手包括巴西及西班牙，唔係嘢少。哥倫比亞今次精銳盡出，目標明顯為冠軍而嚟，「J洛」占士洛迪古斯上場第101次為國家隊上陣，上仗貢獻兩個助攻，狀態大勇。球隊仲有利物浦前鋒路易斯迪亞斯、般尼茅夫嘅史尼斯泰拉、水晶宮中場謝法臣拿馬及後衞丹尼爾蒙路斯等英超兵，前中後3線實力平均，攻力亦足夠，近4場全開3球或以上。

哥斯達黎加首戰同巴西互交白卷，不過球隊畀巴西狂射19腳，今場對住把握力更佳嘅哥倫比亞，未必可以頂得住，但佢哋只得1分喺手，都要把握機會入吓波，兩軍近年交手，哥斯達黎加都可以喺哥倫比亞身上取得入球，今場或者會出現入球騷，入球大玩得過。

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