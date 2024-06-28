德國丹麥水鬥水　海倫紐亞入選最差11人

歐國盃完成分組賽之後，著名數據網站《SofaScore》根據球員各場表現評分選出最佳及最差11人陣容，當中最差11人陣容比較引人關注，因為德國門將紐亞、丹麥射手海倫都入選，兩人將於16強交鋒，變成海軍鬥水兵「水鬥水」。

最差11人陣容不乏球星，鋒線上就有身價達7,200萬鎊(約7.1億港元)嘅曼聯射手海倫，佢今屆歐國盃3場分組賽都正選上陣，但冇入波亦冇助攻，而且踢唔足全場，上仗對塞爾紐亞，更加只係踢咗59分鐘就被換走，可見丹麥領隊賀文特都唔滿意呢位21歲前鋒表現。根據《SofaScore》評分，以10分為滿分，海倫只有6.47分，屬於第4低分球員。

至於紐亞協助東道主德國以A組首名出線，但佢表現麻麻，失咗2球，當中對瑞士封位失誤，被對方射入，紐亞評分只有6.7分，屬於門將之中最低。

事實上，38歲嘅紐亞近年水平大不如前，無論為拜仁慕尼黑或者德國上陣，都不時犯錯，要求領隊拿高斯文更換門將嘅聲音愈來愈大，今屆歐國盃可能成為呢位老將最後一次參加國際大賽。