蟬聯足球小姐　張煒琪：踢多兩、三季就退

足總周年晚宴暨頒獎典禮周五（28日）晚上，在九龍灣百樂金宴國際宴會廳舉行，當中傑志前鋒張煒琪成功蟬聯「香港足球小姐」，33歲的她坦言完全意想不到，又表示自己踢多兩至三季便會退役。

是日頒獎典禮除頒發了男子、女子、五人聯賽的殿軍至冠軍，以及「足總盃」初級組、女子「足總盃」冠軍，還有「香港足球小姐」一獎，一眾足總高層包括主席霍啟山、會長貝鈞奇，連同多隊球會代表均有現身，場面虛冚。

而今屆「香港足球小姐」共有8名候選球員，由各支甲組球會提名，包括247足球會外援史提芬尼加比奧（Stefani Cabral）、車路士足球學校（香港）後衞馬澤純、頌恩公民後衞冼仲意、港會門將Amy Sleeper、傑志前鋒張煒琪、沙田隊長陳詠詩、大埔門將曾昭妍和富社企中場馮雪雯。除「陳詠」因事缺席外，7名候選球員皆有出席，並齊齊上台接受主持訪問，最終傑志前鋒張煒琪在各支甲組球會主教練，以及港隊女足主教練投票下，以17分蟬聯「香港足球小姐」，兼獲得3萬元港幣獎金。

「煒琪」今季在聯賽射入22球，成功帶領傑志衞冕聯賽冠軍，蟬聯「香港足球小姐」絕對實至名歸，惟她卻笑言完全未有想過能夠獲獎：「完全冇諗過，好開心，多謝投票畀我嘅咁多位教練。本身心目中係『陳詠』（陳詠詩）、『阿純』（馬澤純）攞，所以今次好隨心去面對。今日百樂門有咁多人，自然好緊張，覺得自己係有少少社恐，頭先都要冷靜吓。」「煒琪」續指「藍鳥」將於7月中復操，以備戰8月底展開的女子亞冠外圍賽，同時年屆33歲的她，又透露距離退役日子不遠：「最多踢多兩、三年就會退役，其實自己體能狀況開始跌，同埋又要兼顧教波，我諗好快會退落嚟，向住教練目標進發。」