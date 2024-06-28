U18女籃亞洲盃　港隊硬撼黎巴嫩告負無緣晉級

U18女子籃球亞洲盃乙級賽事（Division B）於周五（28日）上演兩場4強資格賽，其中處於A組排名第3的港隊對陣B組第2的黎巴嫩，前者被動陷於劣勢，在對手的高强度壓迫下，最終以41：68落敗，無緣晉級準決賽。港隊將於周六（29日）的名次賽與馬爾代夫爭第5。

被編入賽事A組的港隊小組賽以1勝2負的成績，需與B組1勝1負的黎巴嫩進行額外一場4強資格賽，並決出晉級準決賽的隊伍。港隊沿用對上一場對吉爾吉斯斯坦的林裕殷、黃雅婷、姚采芸、廖采雯和鄭思睿擔任正選5人陣容。此役港隊身形頗有輸蝕，頭6分鐘僅得姚采芸開齋中投，反而黎巴嫩憑源源不絕的進攻籃板打出13：0攻勢，比分差距拉開至17：2。其後鄭思睿跳出射入「Long 3」為港隊「止血」，但首節完結仍落後9：19。

港隊第2節大舉變陣，換上杜倬瑜和王心言調整節奏，並加強禁區防守見效，黎巴嫩得分稍有停滯，半場17：27，將差距緊咬在10分以内。轉邊後，黎巴嫩有意將攻防轉換提速，更加積極挑戰港隊禁區，而港隊則多次中投和罰球未能把握，分差被擴大至20分以上。港隊第4節試圖力挽狂瀾，但無奈實力和身體條件不及對手，力戰至最後一刻以41：68吞下敗仗，未能順利晉級4強。

全隊最高得分僅為鄭思睿和王心言并列的8分，外加各中兩記三分；而青年軍主力的黃雅婷今場手感冰冷僅得4分；林裕殷出場時間有限，未有得分進賬。

港隊將於周六（29日）進行的名次賽與馬爾代夫爭奪賽事第5席位。馬爾代夫在同日的4強資格賽以31：94慘敗薩摩亞。港隊對上一次與馬爾代夫交手追溯到兩年前的第7名次戰，前者以88：25力壓對手勝出。