「新馬特拉斯」臨危受命　佢係大戰殺手

文仙尼將會喺歐國盃16強登場，但唔係前主帥文仙尼，而係中堅基安盧卡文仙尼，由於意軍正選中堅卡拉科利停賽，據悉領軍史巴列堤計劃派出「基文」擔正鬥瑞士，呢位28歲「帶刀侍衞」上季多場大戰，為羅馬入波，今場隨時建奇功。

基安盧卡文仙尼同意大利前主帥文仙尼，並冇血緣關係，甚至遭文帥冷落，冇份參加上屆歐國盃，至今僅代表國家隊上陣13次。其實呢位身高1米90嘅高大後衞實力不俗，唔止防守稱職，而且助攻力強，上季為羅馬各項賽事上陣49場入7球，包括4月意甲「首都打吡」攻入全場唯一入球，擊敗拉素，歐霸盃8強對AC米蘭，兩回合都入波，協助羅馬「雙殺」對手，名副其實係「帶刀侍衞」。

基安盧卡文仙尼頭槌攻門能力強，皆因佢視意大利名宿馬特拉斯為偶像，仿傚對方踢法。2006年世界盃舉行期間，意大利正選中堅尼斯達受傷，馬特拉斯臨危受命頂上，演出一鳴驚人，有2球進帳，包括決賽入波，並令法國球王施丹情緒失控，頭槌頂佢心口食紅牌，成為經典畫面。

「新馬特拉斯」基安盧卡文仙尼即將迎來歐國盃處子戰，會唔會創造另一場經典，大家拭目以待。