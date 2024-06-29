「J神」大翻身貢獻助攻　哥倫比亞大勝出線

周六(29日)早上美洲國家盃D組，哥倫比亞以3比0大勝哥斯達黎加，近年事業低沉嘅球星占士洛迪古斯表現大翻身，貢獻1次助攻，被換離場時獲得球迷熱烈掌聲讚賞。

哥倫比亞上場擊敗巴拉圭之後乘勝追擊，今仗上半場31分鐘獲得12碼，由路易斯迪亞斯主射入網打開紀錄。換邊之後，中堅達雲臣山齊士頂入角球，戰至62分鐘，占士洛迪古斯送出美妙斜傳，造就謝法臣拿馬單刀窄角度射入，贈哥斯達黎加3蛋，2戰2勝提早出線8強，並將各項賽事不敗紀錄增至25場。

占士洛迪古斯今仗除咗貢獻助攻之外，亦頻頻創造具威脅攻勢，包括21分鐘勁射，僅被門將飛身撲出，呢位32歲老將處理罰球及角球，亦非常精準，可惜隊友未能把握，錯失唔少入球機會，「J神」72分鐘被換離場時，獲得球迷熱烈掌聲，可見佢表現備受認同。

占士洛迪古斯曾經效力皇馬、拜仁慕尼黑、愛華頓等球會，可惜近年狀態水準每況愈下，曾經去卡塔爾搵食都失意離開，上年夏天加盟巴甲勁旅聖保羅，演出一般，返回最熟悉嘅國家隊，表現如魚得水，上場對巴拉圭，已經貢獻2次助攻，今仗再增添1次，好大機會成為今屆賽事助攻王。