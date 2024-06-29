【官宣】皇馬暖心安排　祖斯盧去卡塔爾「養老」

西甲豪門皇馬日前以150萬歐元(約1,255萬港元)向愛斯賓奴買斷前鋒祖斯盧辛馬田之後，隨即宣布以同樣價錢，將佢出售畀卡塔爾球隊加拉法，呢位34歲西班牙國腳將獲得850萬歐元(約7,100萬港元)年薪，遠高於現時250萬歐元(約2,100萬港元)年薪，雙方簽約2年。皇馬今次轉會操作獲稱讚有人情味，幫助祖斯盧辛馬田喺球員生涯尾聲，賺取巨額「退休金」。

皇馬上年夏天向愛斯賓奴借用祖斯盧辛馬田，呢位老將第2度效力「銀河艦隊」交足功課，各項賽事上陣49場入18球。原本皇馬想留用祖斯盧辛馬田，但加拉法開出「肥約」搶人，呢位老將考慮到球員生涯已近尾聲，希望把握機會賺取巨額收入，同皇馬商量後，會方啟動買斷條款，收購祖斯盧辛馬田，並零差價轉售畀加拉法，中間冇賺取任何轉會費。

皇馬今次做順水人情，幫助祖斯盧達成心願，盡顯豪門本色，獲得輿論一致好評，加拉法得到猛將加盟，可以話係三贏。祖斯盧辛馬田有份為西班牙出戰今屆歐國盃，上仗首次上陣擔任正選，可惜冇波入。