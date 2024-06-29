劉舜文：相信德國再下一城

回港已經一周，不過小弟喺德國採訪嘅開心事，仍然不斷回味再回味！其中一個最難忘嘅採訪，就係我同幾位意大利球迷一齊大嗌好拍檔陳葦如嘅名字「Chan Wai Yue! Chan Wai Yue!」希望可以喺緊張大戰之前，為觀眾帶嚟一啲輕鬆歡樂嘅氣氛！不過今晚小弟嘅愛隊德國，將會喺16強大戰葦如另一愛隊丹麥，恐怕我哋都要暫時將兄弟情放埋一邊先，哈哈！

上場德國憑住「崩牙佬」富古洛補時嘅頭槌逼和瑞士，呢位高大中鋒後備入替嘅作用，令人諗起96年決賽梅開二度嘅比亞荷夫，個人亦認為佢絕對值得更多上陣時間。不過16強對手丹麥採用三中堅陣式，包括1米99長人維斯達哥在內，制空力毋庸置疑，相信拿高士文今晚會繼續起用技術幼細度較高嘅夏維斯擔正，必要時先放「崩牙佬」入場衝鋒陷陣。

中堅方面，莊拿芬泰希停賽加上魯迪加受傷，本應好頭痕，但係兩位上場明顯狀態一般，起步、速率、反應、集中度都係水準之下，今日換來華迪馬安頓及尼高舒洛達碧克，希望可以大打爭氣波。對手丹麥分組賽入球能力疲弱，42次埋門僅入兩球，德國只要保持集中度，晉級仍然很樂觀。