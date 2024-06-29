馬特拉斯：意大利踢淘汰賽特別醒

16強遇上瑞士，對衞冕的意大利來說，將是一場艱難的比賽。雖然不少人可能認為意大利是被秤先的一隊，但可能只是基於名氣，才有這樣的推斷。根據我在今屆歐國盃決賽周觀察所得，每一支能進入16強的球隊都非常難應付，而且在實力上亦旗鼓相當。

意大利當然能夠起用尼高路巴列拿及佐真奴費路，來控制比賽的大局及節奏。他們二人可能是陣中最佳的中場組合，但我必須強調，尼高路法基奧利在上仗對克羅地亞時，表現非常出色，也許可以在今場出任正選。

瑞士的比列安保路、丹尼杜耶和梳頓沙基利在今屆歐國盃的比賽中，進攻時非常具威脅性，而且都先後取得入球。你不能低估這一點的重要性，皆因我們已經看到許多熱門強隊如何在進攻上掙扎，加上意軍防線欠穩，每場都有失球，因此這可能是一個潛在決定勝負的因素。

如果我是意大利的主帥，我會派上兩名前鋒攻堅，並以「352」陣式應戰，由羅倫素柏歷堅尼支援前線的球員。事實上，意大利到目前為止沒有任何一名前鋒能發揮到預期的作用。

最後，我想提醒大家的是，意大利雖然在分組賽中遇到了困難，但當他們踢一場過的淘汰賽時往往擁有優勢，就像上屆歐國盃大家看到的那樣，所以我預測意大利能力壓瑞士晉級。