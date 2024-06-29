專踢守勢波鬥硬淨　瑞士意大利和味濃

歐國盃16強大戰，A組次名瑞士同B組次名意大利對壘，兩隊今屆都顯示出頑強防守力，去到淘汰賽生死戰，踢法更加會穩陣為先，經常磨到加時甚至互射12碼先至分勝負。兩軍踢法頗為接近，戰鬥力同近況都係五五波，和波值得一博。（Now 618及688周日凌晨零時直播）

意大利上場戲劇性1比1逼和克羅地亞，3場分組賽入3球失3球，鋒力不足但防守依舊穩健，中後場球員控制比賽能力極高，門將基安盧基當拿隆馬「上身」更加係信心保證。意大利上屆捧盃，最大關鍵就係不死鬥志同堅強防守，上屆由16強開始到決賽，4場淘汰賽有3場都係法定時間打和，最終靠加時同12碼闖關，意大利無懼同對手打消耗戰。

瑞士嘅戰績同歷史唔及意大利輝煌，不過近年已成為歐洲其中一支難以被擊敗嘅球隊，上屆佢哋8強出局，喺16強同8強面對強敵法國及西班牙，都可以喺90分鐘內打和，連同2016年喺16強互射12碼輸畀波蘭，瑞士近3場歐國盃淘汰賽全部都要鬥到互射12碼階段。

瑞士喺分組賽同樣展示出頑強戰力，今屆3場分組賽有1勝2和，包括同東道主德國踢成1比1，連同上屆在內，瑞士近5場歐國盃1勝4和，今場同意大利鬥穩陣，再開和局機會甚高。

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