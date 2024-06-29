新星崛起雙翼齊飛　德國撻着埋到「丹」

歐國盃16強重頭戲，德國對丹麥。今場係1992年決賽翻版，當年丹麥贏2比0童話式封王，不過呢次丹麥想爆冷冇咁易，東道主德國在分組賽2勝1和強勢出線，近4場3勝1和展示極佳狀態，反觀丹麥3場分組賽全部打和，近況麻麻，今場係「七三波」，德國主勝捧得過。（Now 618周日凌晨3時直播）

「日耳曼兵團」經歷連續兩屆世盃分組賽出局，上屆歐國盃16強被淘汰嘅低迷表現後，今屆藉主辦歐國盃終於谷底反彈，首輪以5比1大破蘇格蘭表現煥然一新，亦係今屆分組賽最大勝仗，次輪2比0擊敗匈牙利鎖定出線席位，第3場稍作輪換之下1比1賽和瑞士，喺A組首名晉級。

德國今屆最大收穫係有新星擔大旗，超級新星穆斯亞拿同科利安華迪斯雙翼齊飛，其中穆斯亞拿同後備殺手富克洛均累積兩個入球，預期嚟到淘汰賽將繼續有進帳，仲有頂級元老湯馬士梅拿隨時候命，入球板斧多，就算中堅莊拿芬泰希停賽，但領隊拿高斯文嘅戰術理念一向以攻代守，影響不大。

「童話之國」上屆闖入4強，兩年前世盃分組賽卻包尾出局，今屆表現亦未見突出，分組賽3戰全和未嘗1勝，唯一亮點係基斯甸艾歷臣分組賽首輪克服心臟病取得入球，其餘兩場表現乏善足陳，兩位前鋒海倫同莊拿斯雲特暫時毫無建樹，最大影響係射破英格蘭大門嘅摩頓胡文特坐波監，令本已疲弱嘅攻力弱上加弱，今場鬥德國將更加被動，想唔輸都難。

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