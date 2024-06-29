【官宣】維拉高價簽馬特臣　車路士成功散貨

歐國盃進行得如火如荼，有份參賽嘅球員不忘處理前途問題，荷蘭國腳伊恩馬特臣正式落實，由車路士轉投另一支英超球隊阿士東維拉，轉會費高達3,750萬鎊(約3.7億港元)，對於急需要「散貨」改善財政嘅車仔而言，無疑係一筆好交易。

伊恩馬特臣6年前加入車路士青年軍，但升上一隊後不獲重用，多次被外借去其他球隊，包括上季外借去德甲勁旅多蒙特。呢位22歲翼衞大踢爭氣波，上季為多蒙特各項賽事上陣23場，並有3球進帳，協助球隊打入歐聯決賽。

伊恩馬特臣憑出色表現，吸引唔少球會關注，最終阿士東維拉出手夠闊綽，以高價收購伊恩馬特臣，雙方簽約6年。維拉將出戰下屆歐聯，需要增兵提升實力，自然唔慳得。

伊恩馬特臣原本落選荷蘭參加歐國盃名單，由於法蘭基迪莊受傷退隊，令佢獲得補選，但3場分組賽都冇上陣，至於會唔會喺16強披甲對羅馬尼亞，大家拭目以待。

與此同時，車路士亦官宣簽入維拉18歲進攻中場基利文(Kellyman)，簽約6年加1年延長，據報轉會高達1,900萬鎊(約1.87億港元)。基利文上季僅為維拉上陣6場，當中2場英超，車路士以高價收購，似乎睇中佢嘅潛力。