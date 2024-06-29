美斯傷勢與年初訪港相同　美洲盃賽會頭痕

正角逐美洲盃嘅阿根廷「球王」美斯受傷，經檢查後證實為內收肌不適，並冇撕裂，傷勢同今年初訪港時一樣，據報需要休息10至12日，按照賽程肯定錯過小組最後一場對秘魯，8強出唔出得就55波，美洲盃票房都受連累。

阿根廷傳媒報道，美斯上場對智利踢足全場，期間於上半場曾感不適出場治理，日前並無跟隨大隊練習，驗傷證實內收肌不適需要10至12日恢復；由對智利之後一日開始計算，對秘魯肯定缺陣，8強賽事剛好在10日後，未知能否復出，如果阿根廷再晉級，4強應該出得。

美斯今年初隨國際邁亞密訪港，比賽當日坐喺後備席未有落場，引起軒然大波，賽會要回水一半才平息，當時美斯報稱傷勢正是內收肌不適及水腫，去到日本就康復並於比賽尾段上陣，當時唔少人鬧佢講大話同虛偽，美斯今次喺美洲盃又係同樣傷勢，似乎休息10日係慣常做法。

美斯所到之處，都會掀起撲飛潮，香港站失場要回水一半，早前美職聯美斯冇去溫哥華作客，都搞到溫哥華白帽要全場餐飲半價，今次美洲盃都唔例外，嚟緊阿根廷對秘魯，當傳出美斯缺陣，票價應聲下挫22%，之後8強如果再唔出得，美洲盃票房又唔見一大筆。