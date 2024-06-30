Win Or Go Home！蘇黎世3x3將決出挑戰者10強

「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」自5月中經過連場小組賽激戰，順利決出男、女子組各20支中學球隊進入6月30日的淘汰賽階段，兩組脫穎而出的10支球隊將以「最強挑戰者」身份，與上屆前4名一同進入7月3日修頓決賽。

三人賽攻防節奏快，講求速戰速決，故賽果難料，今屆賽事更有多支非種子球隊成功突圍，這股新勢力能否威脅傳統勁旅，而「老對手」們將碰撞出怎樣的火花，十分令人期待。今屆賽事賽制稍有改動，衞冕的英華書院和滙基書院（大坑東）、連同上屆前4名的球隊直接進入決賽日階段，等待接受淘汰賽突圍的強敵挑戰。

至於應屆精英賽及Panasonic學界籃球邀請賽雙料冠軍的「常勝軍」協恩中學，為今屆賽事爭冠熱門之一，小組賽曾派出姚采芸、陳考悠、黃雅婷，以及小將梁瑞昕，4人合作無間，小組賽以全勝姿態晉級，淘汰賽將「變陣」對撼東華三院伍若瑜夫人紀念中學。值得一提的是，她們去年在8強意外不敵滙基書院（大坑東），今年懷着一顆「復仇之心」踏上賽場，誓要奪回失去的榮耀，更有機會最快8強再次碰頭，能否上演「復仇戲碼」，成為焦點。

精英賽亞軍的林大輝中學，小組賽派出廖詠琪、鄭思睿、劉伊嵐和劉倬熒這個年輕陣容。隊長廖詠琪將會是最後一年、亦是最後一次出戰學界賽事，林大輝只要在周日的淘汰賽對信義女籃順利過關，則有機會在4強對上學界「老對手」協恩，但需在決賽日的14強先對上上屆殿軍漢華中學。廖詠琪希望能帶領一眾新血打出默契，劍指冠軍。

拔萃女書院在今年的精英賽中獲得了季軍，創下了學校歷史上的最佳成績。拔萃由主力王心言領銜出征，來到蘇黎世三人賽延續氣勢，在小組賽盡顯體能優勢，以密不透風的防守大勝對手，躋身淘汰賽階段，她們將於淘汰賽面對同樣強勁的福建中學，能否成功證明實力，取得此役勝利是關鍵。

裘錦秋女籃繼續有身高1米87的戴欣婷坐鎮，如「巨人」般稱霸籃底，輕鬆禁區得分、摘下籃板、封阻對手，偶爾也拉出外圍射入中投，她們小組賽兩場大勝對手出線，被看高一線，有機會在14強硬撼協恩。不過，裘錦秋能否及時優化戴欣婷在速度上的短板，是她們面對強隊時的首要任務。

奇兵聖若瑟英文中學鬥漢華男籃

三人籃球賽現時僅10分鐘，節奏快上快落，稍有失誤就很容易付上輸球的代價，而今年小組賽就有7支種子球隊意外出局。

男子組有4支非種子球隊打出驚喜，成功擊敗勁敵突出重圍，其中聖若瑟英文中學大勝中華基督教會譚李麗芬紀念中學，更爆冷擊敗九龍區種子球隊喇沙書院，首次晉級淘汰賽，將面對傳統勁旅漢華中學。他們能否再次創造奇迹成為，令人拭目以待。

此外，香港培正中學和香港道教聯合會圓玄學院第一中學雙雙擊退種子球隊，將於淘汰賽同組競爭出線名額，值得關注。

文：李章杰