意大利自爆衞冕失敗　瑞士殺入8強

周日凌晨(30日)歐國盃16強，瑞士對意大利。上屆冠軍意大利突然自爆，包括陣容大輪換，球員唔適應陷於劣勢，下半場重開交失波再輸多粒，結果瑞士以2比0贏波殺入8強，意大利衞冕失敗。

瑞士今場僅作1個調動，右翼施雲韋迪馬停賽由艾比斯查補上；意大利大變陣作出6個調動，中堅卡拉科利停賽由基安盧卡文仙尼取代，並改打4後衞，中場佐真奴費路亦被收起，改用尼高路法基奧利。

陣容變動太大，意大利甫接戰即處於下風，瑞士主動出擊，先有比列安保路單對單近距離勁射，被基安盧基當拿隆馬神救，意大利攻勢疲弱，中場傳兩腳就斷，僅有費達歷高基艾沙勉強起腳，未到龍門口已經被解圍。

瑞士攻到37分鐘先開紀錄，魯賓華加斯右路傳中，費奧拿門前接應一剔一射，基安盧基當拿隆馬擋到都入，瑞士領先1比0；完半場前法比安利達殺得性起左路罰球攻門，今次基安盧基當拿隆馬拍到中柱彈出。

下半場重開意大利立即輸多粒，尼高路法基奧利交失波，瑞士右路組織攻勢，艾比斯查助攻，魯賓華加斯熨遠柱死角入網，瑞士下半場開波27秒入波，贏到2比0。意大利之後幾乎追番粒，不過唔係自己攻門，而係瑞士法比安舒哈頭槌頂向自己龍門，中柱彈出。

意大利餘下時間改打逼搶，瑞士縮後防線，形成攻防戰，「藍衫軍」稍為接近攻勢係施卡馬卡曾近射中柱，最終意大利淨吞2蛋完場。