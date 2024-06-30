德國變陣顯霸氣　2比0擊敗丹麥殺入8強

周日(30日)凌晨歐國盃16強賽事，東道主德國變陣成功，大部份時間控制戰局下，憑夏維斯同穆斯亞拿下半場入波，主場2比0技術性擊倒丹麥，繼2016年後再次進身歐國盃8強。德國喺8強對手將會係西班牙或者格魯吉亞。

德國今場變陣出擊，利萊辛尼、大衞拉林同尼高舒洛達碧克正選上陣效果極佳，早段喺卻奧斯策劃下展開急攻，4分鐘尼高舒洛達碧克就接應角球頂入，但因甘美治犯規在先慘食詐胡。德國之後繼續狂攻，甘美治廿碼外炮轟式勁射被卡斯柏舒米高撲出，尼高舒洛達碧克嘅頭槌同夏維斯窩利亦逃唔過卡斯柏舒米高5指關。

丹麥企穩陣腳後嘗試反撲，基斯甸艾歷臣嘅遠射同米希利窄位抽射，都冇太大威脅。35分鐘多蒙特天氣漸趨惡劣，出現閃電、雷暴同落雹，比賽一度暫停25分鐘。復賽後德國迅速入局，夏維斯近門頭槌再被卡斯柏舒米高擋出。完半場前德國出現連番險象，42分鐘尼高舒洛達碧克禁區內嚴重失誤，但海倫近門狂抽中網側；3分鐘快速反擊，海倫單刀射門被紐亞出迎擋出。

換邊後高潮迭起，丹麥2分鐘有佐基姆安達臣門前混戰抽入，但因隊友「鞋尖越位」被作廢，佐基姆安達臣做唔到英雄，轉個頭更成為罪人，佢喺禁區內犯手球輸12碼，德國由夏維斯操刀射入；59分鐘夏維斯中路突破單刀射門貼柱而出。丹麥失守後急於反撲後防空處，68分鐘穆斯亞拿接應尼高舒洛達碧克長傳突破熨入遠柱，助德國贏2比0晉級。