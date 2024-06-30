腳尖越位+指尖手球　5分鐘內丹麥童話變悲劇

主辦國德國喺歐國盃16強2比0擊敗丹麥，雖然德國晉級係實至名歸，不過比賽過程就出現爭議，VAR全場4次介入將3個入波作廢，下半場更喺短短5分鐘內，令丹麥「腳尖越位」食詐胡兼「指尖手球」輸12碼，本來可以領先1比0嘅丹麥變輸0比1，賽後丹麥球員齊炮轟判決無理。

VAR今場做主角，開波4分鐘就因甘美治一次唔明顯嘅單擋視為犯規，將德國中堅尼高舒洛達碧克頭槌入波作廢。48分鐘更加關鍵，丹麥嘅佐基姆安達臣門前混戰入波，但半自動越位檢測系統顯示，湯馬士迪蘭尼腳尖些微凸前，結果被判越位，德國大難不死，下一個攻勢就由大衞拉林左路傳中，個波省到佐基姆安達臣右手手指，足球內嘅晶片檢測到後，VAR介入判為12碼，丹麥5分鐘內由領先變落後。完場前VAR第4次介入，將德國後備科利安華迪斯嘅越位入波作廢。

對於VAR嘅主宰性，丹麥「黑仔王」佐基姆安達臣賽後炮轟：「實在太瘋狂！根本唔應該判12碼，對方當時距離唔夠半米，我正常跑動根本冇可能避得切。個越位同樣好微細，要刻意去研究先會見到，但呢個手球12碼係我見過最瘋癲嘅判決！」丹麥領隊賀文特同樣不滿：「我覺得不可思議，你主動去搵嗰1厘米差距去否決入波；手球條例亦令人厭倦，佐基姆安達臣跑動緊，隻手係喺正常位置畀個波省中。呢幾分鐘係決定性，德國係表現更好，但我覺得判決好不可思議。」

事實上，德國領隊拿高斯文對VAR判決亦有微言：「我哋一開波就拎到一個好正常嘅入球，但球證同VAR就雞蛋挑骨頭，基本上每個角球都會有一啲單擋，咁樣被判詐胡難以置信。」