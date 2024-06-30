奧翔計劃校際體能挑戰賽　吸引逾320學生比併

港協暨奧委會奧夢成真有限公司主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助而開展的賽馬會「奧翔」計劃，周六（29日）假香港珠海學院體育館舉行「第四屆校際體能挑戰賽」，來自24間中學320多位學生同場競技，挑戰以最短時間完成10個體能動作，展現「卓越」、「友誼」及「尊重」三大奧林匹克精神，最終由九龍真光中學、聖公會李炳中學、王肇枝中學及路德會協同中學分別奪得全場總冠、亞、季軍及殿軍。

賽事經過激烈爭逐後，九龍真光中學除了以總成績73分奪得全場總冠軍外，她們也贏得女子U19及U16個人賽冠軍，以及女子隊際團體冠軍；而聖公會李炳中學則出兩隊參加，分別奪得男子U19個人賽男女子隊際賽及男子隊際團體冠軍，最終以64分獲得全場總亞軍。

港協暨奧委會會長霍震霆在賽後表揚得獎學生健兒後，並呼籲大家支持即將出戰巴黎奧運的港隊運動員：「本會致力將奧林匹克價值帶到社會，2024巴黎奧運會即將揭幕，中國香港代表團至今已取得30多項參賽資格，特區政府亦購入轉播權，便利全港市民收看賽事，我誠邀各位投入這項國際體育盛事，一同支持港隊。」

至於香港運動員就業及教育部委員會胡曉明主席則表示：「奧夢成真透過賽馬會『奧翔』計劃把奧林匹克價值帶到學校，一年一度的校際體能挑戰賽更加是實踐『更快、更高、更強、更團結』的平台，同學挑戰自己，展示運動才華，同儕間同場競技，亦會互相扶持，見證同學突破自己，刷新一個又一個紀錄，我為你們感到驕傲。」