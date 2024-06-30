意大利主帥之恥：史巴列堤一塌糊塗

意大利籍教練一向譽滿全球，由過往沙基、卡比路、納比，到安察洛堤、阿里基、文仙尼、干地，以至新一代少帥施蒙尼恩沙基、迪薩比，教波能力都備受認同。史巴列堤原本都赫赫有名，並協助拿玻里勇奪2022/23年球季意甲冠軍，但成為意大利國家隊領隊後，卻變成「九流主帥」，無論揀選球員，或者戰術部署都一塌糊塗，絕對係意軍喺歐國盃16強出局嘅頭號罪人。

史巴列堤上年8月接替辭職嘅文仙尼，執掌意大利帥印，原本被寄予厚望，畢竟佢教波生涯捧過唔少盃。不過，事與願違，意大利喺史帥領軍下嚴重退倒，包括最後1場歐國盃外圍賽，如非球證「手下留情」，恐怕已被烏克蘭搶走直接出線席位，最終能否打入決賽周，都成為疑問。

史巴列堤最為人詬病係徵召球員，竟然揀咗尼高路法基奧利，呢位祖雲達斯中場因為違規賭波，被罰停賽7個月，僅於季尾最後2場聯賽復出，狀態不足之下，早前更加受傷，錯過首2場分組賽，今場對瑞士，卻搵佢踢正選，實在令人摸不着頭腦。

此外，史巴列堤盲目重用拿玻里愛將迪羅倫素，亦係一大敗筆，呢位右閘無復當年之勇，防守多甩漏，對西班牙一役，被對手多次突破，猶如「雪糕筒」。

此外，今場對瑞士無端端派出之前3場分組賽都冇上陣嘅艾沙拉維踢正選，而唔用上場射入克羅地亞大門嘅薩卡尼，結果踢完上半場，用薩卡尼入替艾沙拉維，證明一開始已用錯人。

由此可見，史巴列堤上任以來，仲未搵到一套最佳陣容，來到歐國盃仍然處於試陣之中，睇怕意大利短期內翻身，甚至再次無緣下屆世界盃決賽周。