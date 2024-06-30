蘇黎世三人賽14強出爐　女拔晉級或鬥英華演復仇

「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」周日（30日）假基督教香港信義會信義中學進行淘汰賽，決出男、女子組十四強進入最後決賽日階段。其中拔萃女書院以18：8擊敗福建中學強勢晉級，若順利打入4強，將會再度碰面英華女學校，上演復仇戲碼，丘琦相信隊友實力雄厚：「保持平常心就能發揮得更好，目標向冠軍逐步邁進」。

拔萃女書院因王心言和張鎧恩兩名主力球員代表港隊出戰U18國際賽事，此役換上隊長康穎霖及林靜蕎，並沿用丘琦和顏昕，新陣容仍能表現出良好的團隊默契，最終憑丘琦和康穎霖不斷剷籃衝擊禁區得分，以18：8力挫福建中學，勇闖14強。

是日擔起重任的丘琦，整體攻防表現出色，雖陣容有所調動，但她坦言球隊打得更加團隊：「老實說，我們不會因為缺少某位隊員而失去默契。我們在不斷進步，尤其是今場的進攻方面配合得很好，比起上一場更有節奏」，隊長康穎霖因需應考沒有參與初賽，是日首次登場為球隊帶來很大幫助，丘琦對她十分欣賞：「她衝搶籃板相當積極，對抗性十足，剷籃亦極具威脅，相信她在陣中能進一步提升我們的整體實力。」不過，丘琦表示正式出戰決賽日的隊員名單未能決定，待全員歸隊後會再操練調整狀態。

女拔上屆蘇黎世三人賽十六強以7：10不敵英華女學校，今屆決賽日十四強若能順利戰勝香港培道中學，將會於四強重遇「老對手」、上屆亞軍的英華女籃，如果成功復仇跨過這座大山，她們便能挑戰夢寐以求的冠軍寶座。丘琦對復仇就不太在意，直言此刻的心情未感緊張：「以平常心去應對接下來的比賽，始終三打三節奏快，萬事皆有可能，而我相信我們團隊實力絕對不輸對手，無論是14強、4強甚至挺進決賽，我們都會全力以赴發揮到最好。」

另外，林大輝中學主力鄭思睿因被選入港隊出戰U18亞洲盃，是日僅派出廖詠琪、劉倬熒和何凱晴3人參賽。她們在沒有輪替球員的情況下，以9：5勇挫基督教香港信義會信義中學，打入決賽日。隊長廖詠琪表示發揮未如理想：「我們缺少主力隊員鄭思睿和張寶朱，今仗打足全場相對吃力，體能消耗很快，未能將應有的水準發揮出來。隨著鄭思睿回歸我們會再加訓練調整。」她續說：「接下來對漢華中學無太大把握，對手身體天賦更好，尤其是有許傲悠坐陣，但我相信自己和隊友們不會怯場，盡全力爭取勝利。」

女子組淘汰賽賽果：

賽馬會體藝中學 13：15 裘錦秋中學(葵涌)

協恩中學 19：0 東華三院伍若瑜夫人紀念中學

中華基督教青年會中學 11：8 德望學校

嘉諾撒書院 19：3 五旬節聖潔會永光書院

林大輝中學 9：5 基督教香港信義會信義中學

寶覺中學 10：2 沙田崇真中學

基督教香港信義會心誠中學 15：8 九龍真光中學

香港培正中學 7：10 港大同學會書院

香港培道中學 15：13 佛教黃鳳翎中學

福建中學 8：18 拔萃女書院

女子組決賽日14強（7月3日）賽程：

09:30 裘錦秋中學(葵涌) VS 協恩中學

09:45 中華基督教青年會中學 VS 嘉諾撒書院

10:30 基督教香港信義會心誠中學 VS 港大同學會書院

10:45 香港培道中學 VS 拔萃女書院

11:30 林大輝中學 VS 漢華中學（上屆殿軍）

11:45 浸信會永隆中學（上屆季軍） VS 寶覺中學